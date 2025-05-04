استهداف مباشر لطفل أعزل.. أحمد شرقاوي يروي تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)

أصيب الطفل أحمد مهنا شرقاوي (13 عامًا)، ابن الأسير المحرر الشيخ مهنا شرقاوي، برصاصة حية أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، أثناء وجوده قرب بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

طفل أعزل

وأفادت مصادر طبية بأن الرصاصة اخترقت فخذ الطفل وخرجت من الجهة الأخرى، مما أسفر عن إصابة بليغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث يخضع حاليًّا للعلاج.

وقال أحمد إنه كان في طريقه لشراء الخبز، ولم يكن يحمل أي شيء في يديه، مؤكدًا أن جنود الاحتلال شاهدوه بوضوح، وكان ظاهرًا لهم أنه طفل أعزل.

“ما معي لا سلاح ولا حجر”

وأضاف “كانوا شايفيني، وعارفين إني طفل، ما معي لا سلاح ولا حجر، بس رايح أشتري خبز، ومع هيك الجندي صوَّب سلاحه عليَّ، وأطلق النار من غير أي إنذار”.

وبحسب رواية أحمد، كان أحد الجنود متمركزًا على الأرض، مستلقيًا بشكل ظاهر، ويوجه سلاحه نحوه مباشرة، قبل أن يطلق النار ويصيبه.

وأكد الطفل أنه لم تكن هناك أي مواجهات أو تهديدات في المنطقة لحظة إطلاق النار، مما يشير إلى أن الواقعة كانت استهدافًا مباشرًا ومتعمَّدًا.

محاولة لاعتقاله

وعقب إصابته وسقوطه على الأرض مضرجًا بدمائه، حاول عدد من جنود الاحتلال اعتقاله رغم حالته الصحية الحرجة، لكنَّ عددًا من الشبان الموجودين في المكان سارعوا إلى إنقاذه، وتمكنوا من سحبه بعيدًا عن الجنود، ونقله إلى مكان آمن، ثم نُقل لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُذكر أن وتيرة الاعتداءات من جانب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدت، منذ أن بدأت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 925 فلسطينيًّا على الأقل في الضفة الغربية، وإصابة الآلاف بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.