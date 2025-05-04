موقع “واللا” الإسرائيلي يكشف سبب إلغاء زيارة نتنياهو لأذربيجان

نقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مصادر أن السبب الرئيسي لإلغاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته لأذربيجان ليس التطورات الأخيرة في قطاع غزة أو سوريا.

وذكر الموقع، مساء السبت، أن إلغاء زيارة نتنياهو لأذربيجان جاء بسبب رفض تركيا عبور طائرته مجالها الجوي، مشيرًا إلى عدم العثور على طرق طيران بديلة.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية نفيه “صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي”.

ونقلت الوكالة عن بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي أن “الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق”.

وأضاف البيان أن الجانب التركي لم يتلق “أي طلب في هذا الاتجاه”.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تقرر تأجيل زيارة نتنياهو لأذربيجان، التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة.

وأرجع المكتب ذلك لأسباب عدة منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا، مشيرًا إلى “الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف”.

وذكر المكتب أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون إعلان موعد جديد.

وكان مقرَّرًا أن يزور نتنياهو أذربيجان خلال الأيام من السابع إلى 11 مايو/أيار.