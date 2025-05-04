وزير الإعلام الباكستاني للجزيرة مباشر: هذا موقفنا من استخدام الأسلحة النووية (فيديو)

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار للجزيرة مباشر إن بلاده لم تستخدم الأسلحة النووية في السابق ضد الهند رغم امتلاكها لها.

واستبعد الوزير الباكستاني في لقاء مع “المسائية”، مساء السبت، استخدام الأسلحة النووية في الخلاف الحالي.

وقال الوزير إن الهند لم تقدّم أدلة على ضلوع باكستان في الهجوم على كشمير، وتستخدم الحادث ذريعة للهجوم عليها.

وأضاف أن الهند ترفض إجراء أي تحقيق مستقل في الحادث، رغم عرض بلاده المشاركة في التحقيقات.

وعن إمكانية إجراء حوار مباشر مع الهند بشأن النزاع الحالي، قال وزير الإعلام الباكستاني إن بلاده لن تُجري حوارًا مباشرًا مع الهند في الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق مستقل في حادث كشمير لكشف حقائق ما حدث.

وأكد أن بلاده لن تبادر بالهجوم على الهند، لكنها ستدافع عن نفسها بكل قوة.

ودعا الوزير الباكستاني الهند إلى اتخاذ خطوة إلى الخلف، محذرًا من أن بلاده ستلقنها درسًا لن تنساه.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد مقتل 26 شخصًا في هجوم وقع قبل أيام في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وحمَّلت الهند باكستان المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.

وهذا هو اللقاء الكامل لوزير الإعلام الباكستاني مع الجزيرة مباشر.