“وضع يفوق التخيل”.. آلاف الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعا والمستشفيات مهدَّدة بالتوقف

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصَّص للمستشفيات بحجة أنها تقع في “مناطق حمراء”.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، إذ تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة.

وحذرت الوزارة من أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات يكفي 3 أيام فقط.

وفي السياق ذاته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة “بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا متواصلة”.

وقال المكتب في بيان، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكل أشكال المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى وصول أكثر من 70 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.

وأضاف البيان “في ظل هذا الحصار الممنهج، يواجه أكثر من 3500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت الوشيك جوعًا، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، في وقت يفتقر فيه 1.1 مليون طفل يوميًّا إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة”.

ووصف البيان الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومنع دخول الطعام اللازم لسكانه بأنه “جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مُخزٍ”.

وأضاف البيان “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت، وعدم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذا الحصار الإجرامي وغير الأخلاقي، وإنقاذ حياة 1.1 مليون طفل في قطاع غزة قبل أن يُزهق الجوع والقتل المزيد من أرواح الأطفال الأبرياء”.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية المختلفة وذات العلاقة بتحرك عاجل وفوري للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل فوري ومنتظم، وإنهاء هذا الحصار غير الإنساني.

