19 شهيدا في خان يونس.. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ويكثف غاراته جنوبا (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 19 فلسطينيًّا في غارات متفرقة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 10 أشخاص بينهم 7 نساء وطفل استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية استشهاد مواطنَين أحدهما امرأة وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى استشهاد مواطنَين متأثرَين بإصابتيهما إثر قصف الاحتلال خان يونس (جنوبًا) وبيت حانون (شمالًا).

صور لجهود طواقم الدفاع المدني في انتشال شهـ.ـيدة وعدد من الإصابات وإخماد النيران على أثر قصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة بمنطقة حي الأمل في خان يونس pic.twitter.com/wfSSFpEYZU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 3, 2025

وتواصل إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي منع دخول جميع المساعدات الإنسانية، إذ أوقفت مرورها من المعابر مع قطاع غزة، مما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وفاقم هذا القرار الأوضاع الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع، الذين يعتمدون كليًّا على المساعدات الخارجية، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 40 شهيدا بينهم 7 شهداء جرى انتشالهم، و125 مصابًا. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52535 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118491 آخرين، في حصيلة غير نهائية.