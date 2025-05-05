سياسة|قطاع غزة

اشتباك من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل كمين مركب نفذته ضد قوة إسرائيلية في خان يونس

جنود من لواء "جفعاتي" في خان يونس جنوب قطاع غزة (الفرنسية)
5/5/2025-|آخر تحديث: 5/5/202510:28 AM (توقيت مكة)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل كمين مركَّب نفذته، ضد قوة هندسية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

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وتابعت “بعدها تمكّن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف (الياسين 105) قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس“.

وفي بيان منفصل، وجّهت القسّام رسالة إلى الاحتلال قائلة “الضغط العسكري لا يعيد أسراكم، أسراكم سيعودون فقط في صفقة”.

وأمس، كشفت القسّام تفاصيل كمين مشابه نفّذته في رفح، إذ تمكَّن مقاتلوها من استدراج قوة إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة سلفًا حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من مسافة صفر، كما استهدفوا دبابتين للاحتلال بقذائف الياسين 105.

وقالت القسام في بيان منفصل “تمكَّن مجاهدونا السبت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة قوامها 6 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة شرقي مدينة رفح“.

وفي وقت سابق أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل النقيب نوعام رافيد (23 عامًا) والجندي يهيلي سرور (20 عامًا)، وهما من وحدة النخبة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة، إثر تفجير نفق في رفح.

كما أفاد البيان بإصابة جنديين آخرين من الوحدة، أحدهما أصيب بجروح بليغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 852 عسكريًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 411 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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