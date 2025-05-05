اشتباك من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل كمين مركب نفذته ضد قوة إسرائيلية في خان يونس

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل كمين مركَّب نفذته، ضد قوة هندسية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وتابعت “بعدها تمكّن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف (الياسين 105) قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس“.

وفي بيان منفصل، وجّهت القسّام رسالة إلى الاحتلال قائلة “الضغط العسكري لا يعيد أسراكم، أسراكم سيعودون فقط في صفقة”.

كمـ ـين مركب في رفح.. القسـ ـام تنشر تفاصيل استدراج قوة هندسية إسرائيلية لنفق مفخخhttps://t.co/2Dp3BHLxeG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2025

وأمس، كشفت القسّام تفاصيل كمين مشابه نفّذته في رفح، إذ تمكَّن مقاتلوها من استدراج قوة إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة سلفًا حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من مسافة صفر، كما استهدفوا دبابتين للاحتلال بقذائف الياسين 105.

وقالت القسام في بيان منفصل “تمكَّن مجاهدونا السبت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة قوامها 6 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة شرقي مدينة رفح“.

وفي وقت سابق أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل النقيب نوعام رافيد (23 عامًا) والجندي يهيلي سرور (20 عامًا)، وهما من وحدة النخبة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة، إثر تفجير نفق في رفح.

مقتل ضابط إسرائيلي وجندي من وحدة النخبة “يهلوم” إثر تفجير نفق في رفحhttps://t.co/NLrlg55znX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2025

كما أفاد البيان بإصابة جنديين آخرين من الوحدة، أحدهما أصيب بجروح بليغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 852 عسكريًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 411 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.