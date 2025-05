بعد 62 عًاما من إغلاقه.. ترامب يأمر بإعادة افتتاح سجن ألكاتراز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنّه أمر إدارته بتحديث وإعادة فتح سجن ألكاتراز سيّئ السمعة في سان فرانسيسكو والذي أُغلق قبل أكثر من 60 عامًا.

وقال ترامب على منصته تروث سوشل “منذ وقت طويل، أمريكا ضحية مجرمين وحشيين وعنيفين ومرتكبي جرائم متكررة، إنهم حثالة المجتمع، لن يجلبوا سوى البؤس والمعاناة”.

وأضاف “لهذا السبب، أوجّه اليوم إدارة السجون ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الداخلية، لإعادة فتح سجن ألكاتراز وتوسيعه بشكل كبير وإعادة بنائه لسجن أخطر المجرمين وأكثرهم عنفا في أمريكا”.

ويعتبر ترامب أنّ إعادة فتح المنشأة التي أُغلقت في مارس/آذار 1963، ستكون “رمزًا للقانون والنظام والعدالة”.

وبإعلانه هذا، اتخذ ترامب خطوة جديدة في إطار مكافحة الجريمة، وهو ما يعدّ موضوعًا أساسيًا في ولايته الرئاسية الثانية.

