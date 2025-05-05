“هوليوود تحتضر”.. ترامب يفرض رسوما بنسبة 100% على أفلام السينما غير الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، قائلًا إن صناعة السينما الأمريكية “تحتضر بسرعة كبيرة” بسبب المزايا التي تقدمها دول أخرى لجذب صانعي الأفلام الأمريكيين.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدًا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، أمر (يهدف إلى نشر) رسائل ودعاية”.

وأضاف ترامب أنه فوض الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية، مثل وزارة التجارة، بالبدء فورًا في عملية فرض رسوم بنسبة 100% على جميع الأفلام التي تُنتج في الخارج ويتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب “نريد أفلامًا تصنع في أمريكا مرة أخرى!”.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في منشور على موقع إكس “نحن بصدد ذلك”.

أضخم وأفضل وأقوى

وفي يناير/كانون الثاني، عين ترامب 3 من نجوم هوليوود المخضرمين هم جون فويت وسيلفستر ستالون وميل جيبسون لإعادة هوليوود إلى مكانة “أضخم وأفضل وأقوى من أي وقت مضى”.

ويغيب الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن هوليوود منذ سنوات متجهًا إلى أماكن ذات حوافز ضريبية مما يجعل صناعة العمل أقل تكلفة.

وأدت حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني إلى تفاقم المخاوف من أن المنتجين ربما يبحثون عن أماكن أخرى.

وانخفض الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في لوس أنجلوس بنسبة تقارب 40% خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وفقًا لمنظمة فيلم إل إيه وهي منظمة غير ربحية ترصد إنتاج المنطقة من تلك الأعمال.

أستراليا ترد

وفي أول رد فعل على قرار ترامب، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستدافع “قطعًا” عن صناعة السينما بعد إعلان ترامب.

وقال بورك لوكالة رويترز “تحدثت إلى الرئيس التنفيذي لشركة سكرين أستراليا ونراقب الأمر عن كثب”. وأضاف “لا ينبغي لأحد الشك في أننا سندافع قطعًا عن حقوق صناعة السينما الأسترالية”.