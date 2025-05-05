“ضربني كف”.. مسنة فلسطينية تكشف تعرضها للضرب من جنود الاحتلال (فيديو)

بعدما حاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مسكنها بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لأسابيع، كشفت المسنة الفلسطينية، حِسن عليان، تعرضها للضرب على يد جنود الاحتلال قبل إجلائها للمستشفى الأوروبي بخان يونس.

وقالت حِسن للجزيرة مباشر عن تفاصيل اقتحام الاحتلال منزلها: “كنت قايمة من النوم وبقول لا إله إلا الله بعد الصلاة، وسمعت صوت ضرب قوي على الباب، قالوا لي يلا قومي ومسكوني وأنا أصرخ، ورموني وخبطوني في الجيب (المركبة)”.

وأضافت المسنة أنهم ذهبوا بها إلى مركز شرطة بتل أبيب، واستجوبوها عن مكان سكنها وعن أفعالها واتهموها أنها كاذبة، ثم جاء جندي بأدواته التي يستعملها وضربها على رأسها عدة مرات.

وتابعت عما جرى خلال التحقيقات: قلت له: أنا عجوز عمري 80 سنة ومرمية والله على السرير وعيانة، فضربني كف على فمي، بعدها طّلع دفتر كبير فيه أسامي مطلوبين”.

واختتمت حِسن بأن أحد الجنود قال لها “راح ناخد أرضكم غصبًا عنكم”، ولكنها شددت وهي تبكي بأنها لن تغادر فلسطين بتاتًا.