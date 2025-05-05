غارات أمريكية جديدة على مناطق متفرقة باليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، مساء أمس الأحد، عن عدوان أمريكي جديد استهدف بـ3 غارات جنوبي العاصمة صنعاء، فضلا عن مناطق أخرى في البلاد.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأمريكي، فيما لم تصدر واشنطن تعليقا فوريا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الجماعة عن سلسلة غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة (غرب)، فضلا عن غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال).

وتأتي الغارات الأمريكية بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف جماعة أنصار الله مطار بن غوريون.

ومرارا، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن أمس أقرت إسرائيل للمرة الأولى بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي حيتس (السهم) الإسرائيلية وثاد الأمريكية في اعتراض الصاروخ، ما أصاب 8 أشخاص بجروح، وَفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن “شركات طيران بينها لوفتهانزا (الألمانية) والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية والهندية والإيطالية وطيران أوروبا ألغت رحلاتها المقررة الأحد إلى تل أبيب”، فضلا عن وقف حركة الطيران نحو الساعة.