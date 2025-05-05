غارات أمريكية على اليمن بعد استهداف “أنصار الله” مطار بن غوريون (فيديو)

اتهمت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بشن نحو 10 غارات على العاصمة صنعاء ومحيطها، بعد ساعات معدودة من تبنيهم هجومًا صاروخيًا أصاب محيط مطار بن غوريون.

وأفادت وكالة سبأ اليمنية التابعة لأنصار الله أن سلسلة الغارات على العاصمة شملت “غارتين للعدوان الأمريكي استهدفتا شارع الأربعين” في صنعاء وأخرى “شارع المطار”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة “إصابة 16 مواطنًا جراء العدوان الأمريكي على أمانة العاصمة صنعاء”.

وأعلن أنصار الله مسؤوليتهم عن استهداف “مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”، وفق بيان نشرته قناة المسيرة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “عدة محاولات لاعتراضه”، أُطلق من اليمن.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشان استهداف "مطار بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيّ أصاب هدفه بنجاح و"هدفاً حيوياً" في عسقلان المحتلة وتجديد تحذير شركات الطيران العالمية بأن "مطار بن غوريون" غير آمن- 4 مايو 2025م pic.twitter.com/b3PnRPycba — العميد يحيى سريع (@army21yemen) May 4, 2025

قرار مستقل

من جهتها، نفت إيران، اليوم الإثنين، تقديم مساعدة لأنصار الله لتنفيذ الهجوم، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنّ “تحرّك اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني كان قرارا مستقلا نابعا من شعورهم بالتضامن” مع الفلسطينيين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بتوجيه “ضربات” جديدة للحوثيين بعد استهداف المطار والتسبب بإصابة 6 أشخاص وتعطيل حركة الملاحة.

كذلك، توعد نتنياهو باستهداف إيران، وقال عبر منصة “إكس” إن “هجمات أنصار الله (الحوثيين) مصدرها إيران. إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره نحن (عبر استهداف) أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين”.

وأضاف “الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات”.