محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات (فيديو)

رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى رفعها السودان على الإمارات، اتهمها فيها بالتورط في إبادة جماعية في دارفور (غرب) من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، مشيرة إلى افتقارها للاختصاص.

والشهر الماضي، قال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة إن “الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور”.

ورفضت المحكمة -بواقع 14 صوتًا مقابل صوتين- طلب السودان إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت، التي تعرضت لهجمات مكثفة بدوافع عرقية من قوات الدعم السريع وميليشيات موالية لها.

وأقرت محكمة العدل دفوع الإمارات، ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة، وأمرت برفع القضية من سجلاتها.

وجاء في نص قرار المحكمة “نرفض الطلب الذي تقدَّم به السودان في 5 مارس (آذار) الماضي ضد الإمارات”.

وجاء في ملخص قرار المحكمة أنه “نظرًا لغياب الاختصاص، فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان”.

ورأى القضاة أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى السلطة لمواصلة الإجراءات.

وفي حين أن كلًّا من السودان والإمارات العربية المتحدة وقَّع على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإمارات لديها استثناء بشأن جزء المعاهدة الذي يمنح المحكمة -ومقرها لاهاي- السلطة عليها.

وتحفظت الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في اشتباكات دائرة منذ نحو عامين، وخلَّفت آلاف القتلى وملايين النازحين. وتنفي الإمارات هذا الاتهام.