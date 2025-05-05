من على متن “سفينة الضمير”.. ناشط للجزيرة مباشر: هذا ما حدث لنا في طريقنا لغزة (فيديو)
طالب بهشتي سونجور، ممثل تركيا في أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة ورئيس جمعية “مافي مرمرة”، السلطات في مالطا بضرورة مساعدة طاقم “سفينة الضمير” بعد تعرضها لهجوم قبل أيام.
وقال سونجور، للجزيرة مباشر، من على متن “سفينة الضمير” التي ترسو في المياه الدولية قرب مالطا، إن السفينة لا تغرق حاليا وتمكن الطاقم من التخلص من المياه، ولكنها متضررة إلى حد كبير وغير قادرة على التحرك إلى أي مكان.
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وأضاف ان الهجوم على السفينة جرى خلال الليل مما تسبب في حدوث صدمة كبيرة لأفراد الطاقم.
وأوضح سونجور أن الإصابة الأولى حدثت في مقدمة السفينة، وذكر أن طاقم السفينة شاهد مسيرة عسكرية تسقط قنبلة ثانية على السفينة والتي اخترقت سطحها السميك.
وقال إن السفينة غير قادرة على الإبحار الآن، لكنه أكد تصميم الناشطين على المضي قدما بسفينة أخرى من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة.