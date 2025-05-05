ناشطة أمريكية: هذه هي الحقيقة وراء قانون معاداة السامية.. والشعب يرفض دعم إسرائيل (فيديو)

تطرقت ميديا بنيامين، ناشطة يهودية أمريكية، والمديرة التنفيذية ومؤسِسة منظمة “كود بينك” (Code Pink)، إلى جهود مناصرة حقوق الإنسان وأبرزها القضية الفلسطينية، التي تعرضت للتعسف الشرطي في الكونغرس الأمريكي.

وأدلت بتصريحات للجزيرة مباشر تناولت فيها التحديات والمستجدات المتعلقة بنشاطات المنظمة وحماية حقوق الإنسان.

وقالت: “نتعرض في الكونغرس باستمرار للهجمات والتهديدات من قبل الشرطة بسبب عملنا في الدفاع عن حقوق الإنسان. حتى بالأمس، تدخلت الشرطة ثلاث مرات وكادت تعتقل الأطباء الذين كانوا يحملون الخبز كإشارة إلى معاناة الأطفال من الجوع”.

وأضافت الناشطة اليهودية الأمريكية: “الشعب الأمريكي لا يرغب في استمرار إرسال الأسلحة لإسرائيل، لكن شخصيات الكونغرس تستمر في القيام بذلك. هناك تشريع يدعى “قانون معاداة السامية”، وهو في الحقيقة قانون ضد الفلسطينيين. الطلاب المعتقلون في ظروف سيئة، وهم ليسوا يهودًا، بل فلسطينيون أو متعاطفون معهم. نحن نطالب بعدم التصويت على هذا القانون”.

وفيما يتعلق بالأساطيل البحرية، قالت ميديا بنيامين: “هاجمت إسرائيل السفينة التركية “مافي مرمرة” في 2010 التي كانت تحمل مساعدات لغزة. والآن، شهدنا الهجمات على السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وناشطة مثل غريتا تونبرج. يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على هذه الهجمات”.

واختتمت تصريحها قائلة: “يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على هذه الهجمات. ورغم أن الولايات المتحدة تدين الحوثيين عندما يهاجمون السفن الحربية التي تحمل أسلحة لإسرائيل، فهل ستدين الولايات المتحدة إسرائيل عند مهاجمتها لسفينة إنسانية متجهة لغزة؟”.