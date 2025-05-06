أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال توسيع عمليته البرية في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “كابينت” على خطط لتوسيع عمليته البرية في غزة، يمثّل قرارًا صريحًا “بالتضحية بالأسرى” الإسرائيليين في القطاع.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- تؤكد إصراره على “ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة بغطاء أمريكي كامل” تمنحه إياه إدارة واشنطن.

وقالت حماس إن قرار الاحتلال ” إعادة إنتاج دورة الفشل التي بدأها قبل 18 شهرًا، دون أن ينجح في تحقيق أيٍّ من أهدافه المُعلنة”، على حد وصفها.

بين خطط “هاليفي” و”زامير”

وأكّد البيان قائلا “إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، الذين أسقطوا بصمودهم وثباتهم (رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي) وخططه الإجرامية، لن ترهبهم تهديدات وخطط (رئيس الأركان الحالي إيال زامير)، فنحن أصحاب الأرض وسنبقى عليها، مهما تطاول عدوان الاحتلال الفاشي”.

ودعا البيان الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتحرك الفوري “لِلَجم حكومة الاحتلال الفاشي، وكبح جرائمها الوحشية بحق شعبنا، والعمل لتقديم قادتها للعدالة الدولية”.

كما وجهّت حماس نداء إلى جماهير الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في كل الدول والعواصم، لتفعيل وتكثيف الحراك الجماهيري الضاغط لوقف العدوان على قطاع غزة، والوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني المشروع في حرّيته على أرضه، وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير.

إسرائيل تقرر توسيع عمليتها في غزة.. “خطة احتلال” تشعل جدلا سياسيا وعائلات الأسرى تردhttps://t.co/OrEEqwLZBY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2025

خطة “احتلال غزة” وتوسيع القتال

ومساء الأحد، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بالإجماع، على توسيع القتال في قطاع غزة، مما أشعل الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية لا سيما مع ارتفاع عدد العرائض المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى وسط ضغط شعبي متزايد.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن تنفيذ الخطة لن يبدأ إلا بعد انتهاء جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، حيث يزور المنطقة الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين ستتواصل المساعي لإنجاز صفقة تبادل على أساس المسار المصري ومقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن العملية في غزة “ستختلف عن سابقاتها في أننا سننتقل من أسلوب الاقتحامات المؤقتة إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”.

وذكر مسؤول في مكتب نتنياهو للقناة، أن رئيس الوزراء سيواصل الدفع لتنفيذ خطة ترمب من أجل السماح بالمغادرة الطوعية لسكان غزة.

وأضاف أن الخطة العسكرية التي أقرها الكابينت ستشمل احتلال القطاع ونقل سكان غزة جنوبًا وحرمان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من القدرة على توزيع المعونات.