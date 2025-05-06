بعد تحذير نوعي.. إسرائيل تستهدف مطار صنعاء الدولي بعشرات الضربات (شاهد)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الجيش الإسرائيلي بدأ غاراته على مطار صنعاء الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أقل من ساعة من إنذار عاجل لإخلاء المنطقة فورًا.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح الجو بدأ ضرباته على مطار صنعاء الدولي، وأضافت “العشرات من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بينها مقاتلات وطائرات تجسس تنفذ العملية حاليًا في اليمن”.

وأكدّت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” شن العدوان على العاصمة اليمنية، وأظهرت لقطات مصورة آثار الغارات على مطار صنعاء الدولي.

وأعلنت “أنصار الله” أن عدوانا أمريكيًا إسرائيليًا يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات، وأفادت بأن الغارات استهدفت محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث في صنعاء، وأيضًا مصنع إسمنت عمران شمالي العاصمة، ومنطقة عطان جنوب غربي صنعاء.

التحذير الأول من نوعه

وقبل نحو ساعة من بدء الغارات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، بشكل فوري.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُعد هذا التحذير الأول من نوعه الذي يصدر بشكل علني عن الجيش الإسرائيلي تجاه منطقة في اليمن، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الإقليمية وتبادل التهديدات بين أطراف عدة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي “إنذار عاجل إلى جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة”.

وقال في “بيان عاجل” مصوّر نشره عبر منصة إكس “ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري”، محذّرًا من أن “عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.

⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار – مطار صنعاء الدولي – بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا

⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025

تصعيد

ومساء أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية على “بنى تحتية” لجماعة “أنصار الله” في محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك غداة هجوم بصاروخ باليستي في محيط مطار بن غوريون.

وزعم البيان أن الضربات التي نُفذت بمشاركة نحو 20 طائرة مقاتلة واستخدام فيها 50 قذيفة وصاروخًا، جاءت ردًّا على هجمات “أنصار الله” المتكررة نحو إسرائيل، بواسطة صواريخ ومسيَّرات.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير أشرفوا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وجاءت الغارات الإسرائيلية على اليمن بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله، مساء الأحد، أنها ستعمل على فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال أن صاروخًا أُطلِق من اليمن أصاب محيط مطار بن غوريون وسط البلاد، في حادثة وُصفت بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق.