انفجارات جديدة تهز بورتسودان.. تعليق حركة الطيران واندلاع النيران بالميناء الجنوبي وتضرر فندق مارينا (شاهد)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، صباح اليوم الثلاثاء، إن مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منشآت حيوية ومرافق استراتيجية في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

استهداف مطار بورتسودان وتعليق الرحلات

وأفادت المصادر بسماع دوي انفجار وتصاعد أعمدة الدخان داخل مطار بورتسودان الدولي جنوبي المدينة الواقعة في ولاية البحر الأحمر، ما دفع السلطات الأمنية إلى إخلائه وإعلان تعليق الرحلات.

وأوضحت ال‏مصادر أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مستودع وقود في مطار بورتسودان.

وأعلنت سلطة الطيران المدني السودانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

اندلاع النيران في الميناء الجنوبي

وأضافت أن النيران اندلعت كذلك في الميناء الجنوبي لبورتسودان، وأظهرت لقطات مصوّة استمرار تصاعد أعمدة الدخان عقب الاستهداف.

أضرار بفندق مارينا في بورتسودان

كما أكّد مراسل الجزيرة مباشر وقوع أضرار بفندق مارينا في بورتسودان قرب المقر الرئاسي المؤقّت جراء استهدافات بمسيّرات الدعم السريع، لكن لا أنباء عن وجود ضحايا.

دوي انفجار في محطة كهرباء

كما أفادت المصادر بسماع دوي انفجار في أحد محطات الكهرباء جنوبي مدينة بورتسودان.

وصباح أمس، استهدفت مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع مستودعًا للوقود في بورتسودان، وأدان وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، ما وصفها بـ”العمليات الإرهابية” التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية جنوبي المدينة.

والأحد، أعلن الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع نفذت هجومًا بطائرات مسيَّرة على قاعدة جوية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان.

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر بتوقّف حركة الطيران المدني في المطار لعدة ساعات. وزار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المطار بعد ساعات من استهدافه.

وأكد خالد الأعيسر -وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة- للجزيرة مباشر أن الخرطوم سترد الصاع صاعين على استهداف قوات الدعم السريع مطار بورتسودان.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هجمات قوات الدعم السريع إلى بورتسودان -المكان الأكثر أمانًا في البلاد- ويمثّل هجوم الطائرات المسيَّرة عليها تحولًا كبيرًا في الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش والدعم السريع.