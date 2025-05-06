انفجارات قوية في كشمير.. باكستان: الهند شنت هجوما صاروخيا وردّنا قادم (فيديو)

أعلن متحدث عسكري باكستاني، اليوم الثلاثاء، أن الهند هاجمت باكستان في 3 مواقع بصواريخ، مؤكدًا أن إسلام آباد سترد على هجمات نيودلهي. في حين قالت الهند إنها هاجمت ما سمتها “بنية تحتية إرهابية” في 9 مواقع.

وأعلنت القوات المسلحة الهندية أنها نفذت ما سمتها “ضربة دقيقة على معسكرات لإرهابيين”.

وقالت الحكومة الهندية في بيان “قبل قليل، شنت القوات المسلحة الهندية ‘العملية سيندور’ مستهدفة البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان”، حيث كان يجري -وفق زعم نيودلهي- التخطيط لشن هجمات إرهابية على الهند وتنفيذها.

وأضافت “كانت إجراءاتنا مركزة ومحسوبة، ولا تنطوي على تصعيد. لم تُستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية”.

وفي وقت سابق، أفاد شهود لوكالة رويترز بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر آباد.

ونقلت الوكالة عن الشهود قولهم إن “الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات”.

في السياق، دعت الولايات المتحدة كلًّا من الهند وباكستان الى العمل من أجل “حل مسؤول”، بعد إعلان نيودلهي أنها “ستقطع مياه” الأنهار التي تروي أراضي باكستان ردًّا على هجوم دامٍ في الشطر الهندي من كشمير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين “نواصل حض باكستان والهند على العمل من أجل حل مسؤول، يحفظ السلام على المدى البعيد والاستقرار الاقليمي في جنوب آسيا”.

إسلام آباد تتهم الهند بقتل 7 جنود باكستانيين

وقبل ذلك، قال الجيش الباكستاني إن 7 من جنوده قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف مركبتهم في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب البلاد، واتهم الهند بشن هذا الهجوم.

وأضاف في بيان أن “أفرادًا من جيش تحرير بلوشستان (يعُده وكيلًا للهند) هم من استهدفوا مركبة الجنود”.

وأعلنت كلتا الدولتين سلسلة إجراءات انتقامية ضد الأخرى، بدءًا من تعليق التجارة ومعاهدة رئيسية للمياه إلى إغلاق مجالهما الجوي وتقليص عدد الموظفين في سفارتيهما.