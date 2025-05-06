ترامب: الحوثيون “استسلموا” والضربات الأمريكية على اليمن ستتوقف (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين (جماعة أنصار الله اليمنية)، بعد زعمه أن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكر ترامب في اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي أن “الحوثيين أعلنوا عدم رغبتهم في مواصلة القتال”، لكنه لم يُدل بتفاصيل عن الرسالة التي بعثوا بها.

وتابع قائلًا “الحوثيون استسلموا”، واعدًا بأن يتوقف القصف الأمريكي لليمن “فورًا”.

وأضاف ترامب “قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم”.

وقال ترامب إن “واشنطن ستصدّق وعد الحوثيين بأنهم لن يفجّروا السفن بعد الآن”.

ولم تُدل جماعة أنصار الله بأي تعليق حتى الآن.

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، يتعرض اليمن لعدوان أمريكي مكثف، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق جماعة أنصار الله.

واستأنفت الجماعة قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًّا على استئناف تل أبيب الحرب على الفلسطينيين في غزة منذ 18 مارس الماضي.

في السياق، قال ترامب إنه يعتزم إصدار إعلان مهم في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن فحوى هذا الإعلان.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيًّا للغاية، وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم لتل أبيب على اليمن في أعقاب هجوم صاروخي لجماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأعلنت قناة المسيرة عن وزارة الصحة (التابعة للجماعة) عن “3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء ومصنع أسمنت عمران ومنطقة عصر ومحطة كهرباء حزيز”.

وتأتي هذه الغارات بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله مسؤوليتها عن “استهداف مطار ‘بن غوريون’ في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي”. وأكد جيش الاحتلال أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “محاولات عدة لاعتراضه”.

وموجة الغارات هذه هي الثانية لإسرائيل على اليمن خلال 24 ساعة، إذ شنت أمس الاثنين غارات على ميناء الحديدة في غرب اليمن ومصنع للأسمنت في المحافظة نفسها.