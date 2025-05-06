شاهد: اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء ومناطق أخرى في العاصمة اليمنية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم لتل أبيب على اليمن في أعقاب هجوم صاروخي لجماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة في العاصمة اليمنية صنعاء، حصلت عليها الجزيرة مباشر، سماع دوي انفجارات عدة واحتراق سيارات وتصاعدًا لسحب الدخان الأسود في عدد من المناطق بينها المطار.

كما أظهرت المشاهد اللحظات الأولى للغارات التي استهدفت مواقع عدة بينها مطار صنعاء ومنطقة جدر و3 محطات للتغذية الكهربائية في العاصمة ومحيطها، إضافة إلى مصنع للإسمنت في محافظة عمران، بحسب قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله.

وتأتي هذه الغارات بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله مسؤوليتها عن استهداف “مطار ‘بن غوريون’ في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي”. وأكد جيش الاحتلال أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “محاولات عدة لاعتراضه”.

وموجة الغارات هذه هي الثانية لإسرائيل على اليمن خلال 24 ساعة، إذ شنت أمس الاثنين غارات على ميناء الحديدة في غرب اليمن ومصنع للإسمنت في المحافظة نفسها، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 39 بجروح، بحسب وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله.