غزة.. استشهاد 63 فلسطينيا وإصابة وفقدان آخرين جراء غارات الاحتلال منذ فجر الاثنين (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر الاثنين، إلى 63 فلسطينيًّا إضافة لعشرات المصابين وفقدان آخرين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي لجيش الاحتلال شمل مناطق متفرقة بالقطاع منها الكرامة ومخيم النصيرات وحي الشجاعية وخان يونس ورفح.

وهذه حصيلة الشهداء منذ فجر الاثنين:

مدينة غزة (31 شهيدًا)

انتشال جثث 5 شهداء من منزل عائلة صيام المستهدف في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ولا يزال 23 آخرون تحت الأنقاض.

15 شهيدًا ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف عمارة “رموز” قرب مفترق الكرامة شمال غربي المدينة.

شهيدان و4 مصابين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في عمارة كحيل بشارع عمر المختار وسط المدينة.

استشهاد طفل و4 مصابين جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد بئر السبع في حي الشيخ الرضوان.

شهيد ومصابون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من دوار أبو مازن غربي المدينة.

استشهاد طفلة وإصابة عدد من الأشخاص في قصف مدفعي إسرائيلي لحي الشجاعية.

شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة ضاهر في حي التفاح شرقي المدينة.

شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الدرج.

3 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الكرامة شمال غربي المدينة، وهم علي ومحمد وموسى أبو ندى.

شمال القطاع

6 شهداء وعشرات المفقودين والجرحى في قصف منزل لعائلة العطار غربي بيت لاهيا.

استشهاد الشاب محمود عماد أبو سلعة جراء قصف مدفعي إسرائيلي على دوار حمودة، وإصابة ابنه.

4 شهداء في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون، عُرف منهم محمد رفيق أبو جراد ومحمد شوقي حويحي.

شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف شارع النزهة في جباليا.

جنوب القطاع ( 9 شهداء)

استشهاد الشاب أحمد البيرم متأثرًا بإصابته جراء استهداف منزله بمنطقة الحاووز بمدينة خان يونس.

استشهاد رمضان يوسف شراب وسعيد جهاد أبو سمدانة متأثرَين بإصابتيهما بقصف سابق لجيش الاحتلال على خان يونس.

استشهاد إحسان حسين حسن السميري وإصابة ابنه في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

5 شهداء إثر قصف منزل لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي خان يونس، عُرف منهم عبيدة وعمر محمد عبد الرؤوف أبو خاطر، وعادل ووليد زايد الغلبان.

وسط القطاع (11 شهيدًا)