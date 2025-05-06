مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة.. 20 شهيدا في قصف مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة جديدة، بعد قصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا على الأقل، بينهم سبعة أطفال، وإصابة العشرات، وفقا لمراسل الجزيرة مباشر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مدرسة أبو هميسة، التي كانت تؤوي مئات العائلات النازحة بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر على القطاع، تعرضت لقصف عنيف من طائرات الاحتلال، فيما لا تزال فرق الإسعاف تسابق الزمن لانتشال جثامين شهداء ومصابين من تحت الأنقاض.

وأكد شهود عيان للوكالة أن القصف كان عنيفًا لدرجة أن أشلاء بعض الضحايا تطايرت فوق مباني المدرسة، حيث نقل عشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ومستشفى العودة في النصيرات، في وقت يُرجح أن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

الاحتلال يدّعي استهداف “مسلحين”

من جهته، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت “مجمّع قيادة وسيطرة” تابعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مدعيًا أن الموقع كان يُستخدم لتخزين الأسلحة والتخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين.

وأضاف أن الجيش اتخذ “إجراءات لتقليل إصابة المدنيين”، وهو ما تكذبه بشدة المشاهد التي وثقتها كاميرا الجزيرة مباشر وشهود العيان.

من ناحية أخرى، أدانت لجان المقاومة في فلسطين ما وصفته بـ “مجزرة صهيونية جديدة”، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في سياق “حرب إبادة وتطهير عرقي تنفذها حكومة الاحتلال المتطرفة”.

وأضافت في بيان رسمي أن استمرار هذه الجرائم “يكشف غطاء التواطؤ والصمت الدولي”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ “المحرقة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن مئات المصابين، في وقت تشهد فيه المستشفيات حالة طوارئ قصوى بسبب الأعداد المتزايدة من الإصابات الحرجة.