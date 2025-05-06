مشاهد لاحتراق طائرات في مطار صنعاء الدولي بعد القصف الإسرائيلي (فيديو)

شنت إسرائيل سلسلة كثيفة من الغارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة اليمنية، في ثاني هجوم لتل أبيب على اليمن في أعقاب هجوم صاروخي لجماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة في العاصمة اليمنية صنعاء، حصلت عليها الجزيرة مباشر، مشاهد الدمار الكبيرة التي لحقت بالمطار بعد اشتعال النيران فيه.

كما أظهرت المشاهد احتراق طائرات في أرضية مطار صنعاء الدولي بعد القصف الإسرائيلي، وتصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف بعد تدميرها واشتعالها.

في السياق، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من مطار صنعاء الدولي وإليه حتى إشعار آخر، وذلك عقب هجوم إسرائيلي استهدف المطار وأسفر عن احتراق 3 من طائراتها.

وقالت الشركة في بيان عبر فيسبوك “نظرًا للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، تعلن الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من وإلى المطار حتى إشعار آخر”.

وأوضحت الشركة أن الهجوم أسفر عن احتراق 3 طائرات تابعة لأسطولها كانت متوقفة في المطار، من دون أن تحدد طبيعة الأضرار بشكل تفصيلي أو الموعد المحتمل لاستئناف الرحلات.

وأسفرت غارات أمريكية إسرائيلية، أمس واليوم، على مواقع حيوية في اليمن عن 7 قتلى و74 مصابًا، بحسب ما أعلنته جماعة أنصار الله اليمنية.

وأشارت الجماعة إلى أن الهجمات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومرافق صناعية في صنعاء وعمران، إضافة إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

ويُعَد هجوم اليوم ثاني هجوم إسرائيلي على اليمن عقب استهداف جماعة أنصار الله، الأحد الماضي، مطار بن غوريون، مما أسفر عن 8 إصابات، ودفع شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها.