“نكبة جديدة للعرب”.. سموتريتش يحدد موعد “النصر” في غزة ويؤكد “تطبيع الاستيطان” بالضفة (فيديو)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ظهر اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب “ستعلن النصر” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال بضعة أشهر، “وستكون غزة في خراب كامل”.

وأضاف، خلال مؤتمر “تعزيز الاستيطان” الذي عُقد بمستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة، أنه “يجب أن يحصل العرب على نكبة جديدة مقابل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وتابع “علينا إنهاء الحرب بنصر ساحق تتردد أصداؤه في المنطقة”، مضيفًا “سيتم تركيز كل سكان غزة جنوب محور موراغ في رفح وسيخرج عشرات الآلاف منهم إلى دول أخرى”.

وأكد الوزير اليميني المتطرف، على “تطبيع الاستيطان” في الضفة المحتلة، مردفًا “انتصرنا في ملف الاستيطان، وسنفرض سيادتنا على الضفة الغربية خلال فترة ولايتنا”.

وهذه أبرز تصريحات سموتريتش:

قمنا بتطبيع الاستيطان في الضفة الغربية ونعمل على توفير الميزانيات لاستقبال مليون مستوطن في الضفة.

سنفرض سيادتنا على الضفة الغربية خلال فترة ولايتنا.

يجب أن يحصل العرب على نكبة جديدة مقابل السابع من أكتوبر.

انتصرنا في ملف الاستيطان وعلينا إنهاء الحرب بنصر ساحق تتردد أصداؤه في المنطقة.

هذه فرصتنا لتعزيز الاستيطان في العمق.

حماس لن تكون أبدا موجودة كجسم إداري في قطاع غزة.

سنعلن النصر على حماس خلال بضعة أشهر وستكون غزة في خراب كامل.

سيتم تركيز كل سكان غزة جنوب محور موراغ في رفح وسيخرج عشرات الآلاف منهم إلى دول أخرى.

“سنحتل غزة ونبقى فيها”

وأمس، قال سموتريتش خلال مؤتمر في كلية “تل حاي” شمالي إسرائيل، إن جيش الاحتلال سيحتل قطاع غزة ويبقى فيه، وأكد أنه لن ينسحب حتى لو تمت صفقة تبادل، وأشار إلى التحضير لتقديم مِنَح أكبر لجنود الاحتياط والعمل على تجنيد الحريديم.

كما أيّد بشدة مقترح الاستيلاء على توزيع المساعدات الإنسانية بزعم منع وصولها إلى حركة حماس، معقّبًا “نريد أن يقاتل جنودنا عدوا منهكًا وجائعًا لا تصله الإمدادات من خارج قطاع غزة”.

سموتريتش: سنحتل غزة ولن نخرج حتى لو تمت صفقة وسنستولي على توزيع المساعدات (فيديو)https://t.co/lysTfZQSPk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2025

توسيع العملية العسكرية

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بالإجماع، على توسيع القتال في قطاع غزة، مما أشعل الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية لا سيما مع ارتفاع عدد العرائض المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى وسط ضغط شعبي متزايد.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن العملية في غزة “ستختلف عن سابقاتها في أننا سننتقل من أسلوب الاقتحامات المؤقتة إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مسؤول قوله إن الكابينت أقرّ الخطة الإسرائيلية-الأمريكية لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بواسطة صندوق دولي وشركات خاصة. لكن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية العاملة في غزة، تعارض هذه الخطة.