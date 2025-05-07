أنصار الله تعلن تفاصيل استهداف مطار رامون الإسرائيلي وحاملة الطائرات “ترومان” (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة (أنصار الله) اليمنية يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفّذ عمليتين جديدتين في مطار رامون جنوبي إسرائيل ومنطقة يافا قرب تل أبيب.

وبحسب بيان (أنصار الله)، استهدفت العملية الأولى مطار “رامون” الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، فيما استهدفت الثانية حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعددًا من القطع الحربية المرافقة لها في شمال البحر الأحمر، وذلك ردًا على ما وصفه بـ”العدوان الأمريكي والإسرائيلي”.

وقال سريع في بيان مصوّر، إن سلاح الجو المسيّر نفذ هجومين، الأول بطائرتين مسيرتين استهدف مطار رامون، والثاني بطائرة مسيّرة من نوع “يافا” استهدف هدفًا حيويًا في منطقة “يافا المحتلة”، وذلك “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية في غزة”، بحسب البيان.

عملية نوعية مشتركة

وفيما وصفه بـ”عملية نوعية مشتركة”، أوضح سريع أن القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر استهدفا حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” والقطع الحربية المرافقة لها بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إفشال “هجوم جوي أمريكي وشيك”، وفق البيان.

وأضاف أن الهجوم تسبب في سقوط طائرة أمريكية من طراز (F-18) نتيجة “الإرباك والذعر” في صفوف القوات الأمريكية، كما أدى إلى انسحاب حاملة الطائرات إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

الاتفاق يستثني إسرائيل

وأكد أن هذه العمليات نُفذت قبل إعلان الولايات المتحدة وقف عملياتها في اليمن، مشددًا على أنها “لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة في حال استئناف العدوان الأمريكي”، ومعلنًا استمرار جماعة (أنصار الله) في حظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك الملاحة الجوية في مطار اللد.

وختم سريع البيان بالتأكيد على استمرار العمليات “حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”، مؤكّدًا أن اليمن “يؤدي واجبه الديني والإنساني تجاه فلسطين وشعوب الأمة”.

اتفاق تهدئة

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، الثلاثاء، التوّصل إلى اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وجماعة (أنصار الله) في اليمن، يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، بما يشمل الامتناع عن استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وجاء الاتفاق بعد مناقشات واتصالات مكثفة أجرتها السلطنة مؤخرًا مع الولايات المتحدة والجهات المعنية في صنعاء، بهدف خفض التصعيد في المنطقة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن (أنصار الله) استسلموا وأكدوا أنهم لا يريدون استمرار القتال، وسنتوقف عن قصفهم.

وأضافت بروس أن “الاتفاق مع أنصار الله يتعلق فقط بالملاحة في البحر الأحمر ووقف مهاجمة السفن”، مشيرة إلى أن “الاتفاق يقضي بعدم استهداف أي طرف للآخر، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر”.