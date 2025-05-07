سياسة|السودان

الأغذية العالمي للجزيرة مباشر: سكان شمال دارفور يأكلون أوراق الأشجار (فيديو)

تفشّي المجاعة

المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ليني كينزلي
مدة الفيديو 01 دقيقة 52 ثانية 01:52
7/5/2025

قالت ليني كينزلي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن نعاني البرنامج يعاني من نقص في التمويل اللازم لإيصال المساعدات إلى المتضررين في ولاية شمال دارفور، شمالي السودان، الذين يعانون من المجاعة.

وأضافت المتحدثة في مقابلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أن البرنامج بحاجة إلى 700 مليون دولار لتقديم المساعدات اللازمة للسكان.

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وذكرت أن البرنامج تلقى تقارير تفيد بأن السكان في شمال دارفور، خاصة في مدينة الفاشر، يتناولون أوراق الأشجار جراء تفشّي المجاعة.

ودعت المتحدثة المجتمع الدولي إلى مزيد من التضامن مع السودان وتقديم التمويل والمساعدات، كما طالبت بضرورة وقف القتال حتى تتمكّن منظمات الإغاثة من العمل وإيصال المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الأخيرة على مدينة بورتسودان التي تمثّل مركزًا إنسانيًا رئيسيًا لدخول المساعدات للسودان.

وقال البرنامج في بيان مقتضب على إكس، إن عملياته الإنسانية مستمرة في بورتسودان وجميع أنحاء السودان، مشددًا على ضرورة استمرار عمليات إيصال المساعدات الحيوية بأمان وبشكل منتظم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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