الأغذية العالمي للجزيرة مباشر: سكان شمال دارفور يأكلون أوراق الأشجار (فيديو)

قالت ليني كينزلي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن نعاني البرنامج يعاني من نقص في التمويل اللازم لإيصال المساعدات إلى المتضررين في ولاية شمال دارفور، شمالي السودان، الذين يعانون من المجاعة.

وأضافت المتحدثة في مقابلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أن البرنامج بحاجة إلى 700 مليون دولار لتقديم المساعدات اللازمة للسكان.

وذكرت أن البرنامج تلقى تقارير تفيد بأن السكان في شمال دارفور، خاصة في مدينة الفاشر، يتناولون أوراق الأشجار جراء تفشّي المجاعة.

ودعت المتحدثة المجتمع الدولي إلى مزيد من التضامن مع السودان وتقديم التمويل والمساعدات، كما طالبت بضرورة وقف القتال حتى تتمكّن منظمات الإغاثة من العمل وإيصال المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الأخيرة على مدينة بورتسودان التي تمثّل مركزًا إنسانيًا رئيسيًا لدخول المساعدات للسودان.

وقال البرنامج في بيان مقتضب على إكس، إن عملياته الإنسانية مستمرة في بورتسودان وجميع أنحاء السودان، مشددًا على ضرورة استمرار عمليات إيصال المساعدات الحيوية بأمان وبشكل منتظم.

WFP is extremely concerned about recent attacks in Port Sudan – a major humanitarian hub

Our operations in Port Sudan & across Sudan are ongoing

It is critical that deliveries of vital aid continue safely & regularly as we respond to unprecedented needs

Delays cost lives pic.twitter.com/CBsunrG6b9

— WFP Sudan (@WFP_Sudan) May 7, 2025