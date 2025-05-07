الإمارات: لا نعترف بقرار سلطة بورتسودان

أعلنت الإمارات رفضها لقرار “سلطة بورتسودان” (المجلس الانتقالي السوداني) القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، مؤكدة أن هذه السلطة لا تمثّل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبّر عن إرادة الشعب السوداني.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن القرار الذي أعلنته سلطة بورتسودان، وهي أحد طرفي النزاع في السودان، جاء كرد فعل على رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من هذه السلطة قبل يوم واحد فقط.

وأكّدت الوزارة أن ما صدر عن “مجلس الأمن والدفاع” التابع لسلطة بورتسودان لن يؤثّر على العلاقات التاريخية والراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، مشددة على أن التصريحات الصادرة من بورتسودان “مشينة” ولا تعدو كونها “مناورة للتهرّب من جهود السلام”.

دولة الإمارات لا تعترف بقرار سلطة بورتسودانhttps://t.co/baBR1C1tof pic.twitter.com/A4zRpu56Xm — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 7, 2025

وأضافت أن السودان بحاجة ماسة إلى قيادة مدنية مستقلة عن السلطة العسكرية، “قيادة تضع أولويات الشعب في المقام الأول، بدلاً من أن تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر”، وفق نص البيان.

وجددت الوزارة التأكيد على “موقف الإمارات الداعم للشعب السوداني”، مشيرة إلى أن الجالية السودانية المقيمة على أرض الإمارات والزائرين من السودان لن يتأثروا بهذه التطورات.

كما شددت على أن دولة الإمارات كانت ولا تزال من أبرز الدول الداعمة للسودان خلال العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوداني.

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني (يترأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان)، قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة، في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.

ورفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، اتهمها فيها بالتورط في إبادة جماعية في دارفور (غرب) من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، مشيرة إلى افتقارها للاختصاص.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في اشتباكات دائرة منذ نحو عامين، وخلَّفت آلاف القتلى وملايين النازحين. وتنفي الإمارات هذا الاتهام.