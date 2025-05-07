الشرع من فرنسا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين بهدف تهدئة الأوضاع ومنع خروجها عن السيطرة، مؤكدًا أن سوريا لن تقبل بأي انتهاك لسيادتها من أي جهة كانت، ولن تسمح باندلاع فتنة طائفية داخل أراضيها.

جاءت تصريحات الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، مساء الأربعاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على أن سوريا “مارست أعمالها القتالية بشرف وأمانة لتحرير أراضيها”، مؤكدًا أن دمشق “أنقذت المنطقة من إرهاب كان يجثم على صدور السوريين ودول الجوار”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رفع العقوبات عن سوريا سيكون خطوة محورية نحو إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة اللاجئين، داعيًا الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف مماثل، وأشار إلى أن باريس تؤيد “رفعًا تدريجيًا للعقوبات الأوروبية” في حال تمكّنت القيادة السورية من تحقيق الاستقرار الداخلي.

وأعرب ماكرون عن رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واصفًا إياها بأنها “انتهاك صريح للسيادة”، وقال “بعد حرب دامية، نرى اليوم قائدًا سوريًا في موقعه، ويجب منحه فرصة لإعادة بناء بلاده”.

وفيما يلي أبرز ما قاله الشرع: