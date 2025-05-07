القسام تعلن بدء سلسلة عمليات “أبواب الجحيم”.. استدراج 10 جنود إلى كمين مركب في رفح (شاهد)

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، مشاهد تنفيذ كمين مركب ضد جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد الزهراء بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها “أبواب الجحيم”.

“أبواب الجحيم”

وبدأت القسام ببيان على لسان أحد مقاتليها، أعلن فيه “بدء سلسلة عمليات أبواب الجحيم لتؤكد أن رفح وبعد عام على القتال كانت وما زالت تبدد وهمكم وتقطف أرواح جندكم، فلُتفتح أبواب الجحيم على مصرعيها، وليكن كل بيت وكل زقاق في رفح بمثابة قنبلة موقوتة تختطف أراوح قوات نخبتكم”.

وبحسب البيان، تمكّن المقاومون من استدراج قوة إسرائيلية راجلة مكوّنة من 10 جنود وكلبين عسكريين إلى كمين محكم جرى تجهيزه مسبقًا بعدد من العبوات الناسفة، قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.

وأضاف “فور وصول القوة إلى مقتلة الكمين، فجّر المقاومون العبوات الناسفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال. وقد رصد مجاهدو القسام هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في المنطقة لإخلاء القتلى والمصابين، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة”.

وفي بيان منفصل، أعلنت القسام، قتل وجرح عدد من جنود الاحتلال إثر قصف قوة إسرائيلية تحصّنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتي “TBG”، قبل أن يتقدم مقاتلوها نحو الموقع ويجهزوا على من تبقّى من الجنود بأسلحة خفيفة من مسافة صفر.

“اليوم يقف فرع الشجرة أمام أصله الثابت”

وختم مقاتل القسام البيان بالقول “رسالتنا إلى أهلنا وأحرار شعبنا في القطاع عامة وأهل رفح الصمود خاصة، اليوم يقف فرع الشجرة أمام أصله الثابت، ليقول: عهدًا ووعدًا أننا باقون هنا في أرضنا ندافع عنكم وعن ديننا ووطنا الحبيب”.

وقبل يومين، أعلنت القسام عن تنفيذ عملية نوعية أخرى، حيث فجّر مقاتلوها حقل ألغام معدًا مسبقًا بقوة صهيونية مؤللة كانت تتحرك على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

والأحد، كشفت القسّام تفاصيل كمين مشابه نفّذته في رفح، إذ تمكَّن مقاتلوها من استدراج قوة إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة سلفًا حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من مسافة صفر، كما استهدفوا دبابتين للاحتلال بقذائف الياسين 105.

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل النقيب نوعام رافيد (23 عامًا) والجندي يهيلي سرور (20 عامًا)، وهما من وحدة النخبة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة، إثر تفجير نفق في رفح.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 852 عسكريًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 411 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.