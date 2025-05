المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات

أعلن المطبخ المركزي العالمي، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد تقديم أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، لم يعد يمتلك الإمدادات اللازمة لطهي الوجبات أو تقديم الخبز في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة العالمية في بيان عبر موقعها الإلكتروني “منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر الحدودية في أوائل شهر مارس/آذار، لم نتمكن من تجديد مخزونات الأغذية التي نستخدمها لإطعام مئات الآلاف من سكان غزة يوميًا”.

After serving more than 130 million total meals and 26 million loaves of bread over the past 18 months, World Central Kitchen no longer has the supplies to cook meals or bake bread in Gaza. #ChefsForGaza (1/5) pic.twitter.com/jOLhLjxlEF

ولمواجهة النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة، لجأ المطبخ المركزي العالمي إلى أنواع وقود بديلة، مثل الطهي بالخشب، كما ذكر في بيانه، وتخلّى عن أطباق الأرز التي تستغرق وقتًا طويلًا للطهي، وقدّم بدلًا منها أطباقًا للخضراوات مع الخبز تستهلك وقودًا أقل.

وأوضح المطبخ أنه من خلال عملية تكيّف مستمرة خلال الأسابيع الماضية، كان يطهو 133 ألف وجبة يوميًا في المطبخين الميدانيين المتبقيين في القطاع، ويخبز 80 ألف رغيف خبز يوميًا.

غير أن جهود المطبخ المركزي العالمي لمواصلة تقديم الخبز والوجبات في قطاع غزة “وصلت إلى أقصى الحدود الممكنة”، وفق بيانه، حيث نفد ما لديه من دقيق ومواد غذائية لطهي الوجبات.

وأوضح البيان أنه نفد مخزون أكثر من 80% من المطابخ المحلية في غزة، مشيرًا إلى أنه “بدون المكونات والوقود، لا تستطيع هذه المطابخ إطعام الأسر التي تعتمد عليها”.

وذكر البيان أن “شاحنات المطبخ المركزي المحملة بالغذاء ووقود الطهي جاهزة على حدود غزة منذ أوائل مارس. كما أن المزيد من الأغذية والمعدات جاهزة للشحن إلى الحدود من الأردن ومصر”.

وأشار بيان المطبخ المركزي إلى أنه “لا يمكن لعملنا الحيوي أن يستمر دون إذن من إسرائيل لدخول هذه المساعدات”.

WCK trucks loaded with food and cooking fuel have been ready at the Gaza border since early March. Additional food and equipment are ready to be shipped to the border from Jordan and Egypt. Our vital work cannot continue without permission from Israel for this aid to enter.… pic.twitter.com/hPj4HXJhTr

— World Central Kitchen (@WCKitchen) May 7, 2025