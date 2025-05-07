سياسة|قطاع غزة

المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات

المطبخ المركزي لم يعد قادرا على تقديم وجباته لأطفال غزة
المطبخ المركزي لم يعد قادرا على تقديم وجباته لأطفال غزة (رويترز)
7/5/2025-|آخر تحديث: 11:57 PM (توقيت مكة)

أعلن المطبخ المركزي العالمي، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد تقديم أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، لم يعد يمتلك الإمدادات اللازمة لطهي الوجبات أو تقديم الخبز في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة العالمية في بيان عبر موقعها الإلكتروني “منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر الحدودية في أوائل شهر مارس/آذار، لم نتمكن من تجديد مخزونات الأغذية التي نستخدمها لإطعام مئات الآلاف من سكان غزة يوميًا”.

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أنواع وقود بديلة

ولمواجهة النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة، لجأ المطبخ المركزي العالمي إلى أنواع وقود بديلة، مثل الطهي بالخشب، كما ذكر في بيانه، وتخلّى عن أطباق الأرز التي تستغرق وقتًا طويلًا للطهي، وقدّم بدلًا منها أطباقًا للخضراوات مع الخبز تستهلك وقودًا أقل.

وأوضح المطبخ أنه من خلال عملية تكيّف مستمرة خلال الأسابيع الماضية، كان يطهو 133 ألف وجبة يوميًا في المطبخين الميدانيين المتبقيين في القطاع، ويخبز 80 ألف رغيف خبز يوميًا.

غير أن جهود المطبخ المركزي العالمي لمواصلة تقديم الخبز والوجبات في قطاع غزة “وصلت إلى أقصى الحدود الممكنة”، وفق بيانه، حيث نفد ما لديه من دقيق ومواد غذائية لطهي الوجبات.

وأوضح البيان أنه نفد مخزون أكثر من 80% من المطابخ المحلية في غزة، مشيرًا إلى أنه “بدون المكونات والوقود، لا تستطيع هذه المطابخ إطعام الأسر التي تعتمد عليها”.

الإمدادات اللازمة للمطبخ المركزي تنتظر على حدود قطاع غزة
الإمدادات اللازمة للمطبخ المركزي تنتظر على حدود قطاع غزة (رويترز)

شاحنات الغذاء على حدود غزة

وذكر البيان أن “شاحنات المطبخ المركزي المحملة بالغذاء ووقود الطهي جاهزة على حدود غزة منذ أوائل مارس. كما أن المزيد من الأغذية والمعدات جاهزة للشحن إلى الحدود من الأردن ومصر”.

وأشار بيان المطبخ المركزي إلى أنه “لا يمكن لعملنا الحيوي أن يستمر دون إذن من إسرائيل لدخول هذه المساعدات”.

وأكد وضاح حبيشي مدير الاستجابة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي أنه إذا تمكّن المطبخ من الحصول على الإمدادات اللازمة، والوصول لشركائه، “فيمكنه توفير 500 ألف وجبة طعام يوميًا للأسر الجائعة في قطاع غزة”.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أعلن في 25 إبريل/نيسان الماضي أن مخزونه من الطعام في قطاع غزة قد انتهى.

وتواصل إسرائيل حصار قطاع غزة ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع من غذاء ووقود ومستلزمات طبية رغم تحذير المؤسسات الدولية وهيئات الإغاثة أن الوضع الحالي سيؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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