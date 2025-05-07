بعد إعلان ترامب وفاة 3.. إسرائيل تؤكد بقاء 24 من الأسرى لدى حماس على قيد الحياة

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة في قطاع غزة هو 24، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العدد هو 21؛ مما أثار قلق ذويهم.

وقال جال هيرش، منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين، في منشور على موقع إكس إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجز 59 رهينة حاليا 24 منهم على قيد الحياة و35 لقوا حتفهم وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترامب.

وتابع قائلا “تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم”.

בידי ארגון הטרור חמאס מוחזקים כיום 59 חטופים. 24 מהם נמצאים ברשימת החטופים החיים.

35 מהם נמצאים ברשימת החטופים-חללים, מותם נקבע באופן רשמי. 54 מן החטופים הם אזרחים ישראלים.

5 מן החטופים הם אזרחים זרים. מערך השו״נ מקיים קשר רצוף עם משפחות החטופים כולן ואנו זמינים להן לעדכונים,… — גל הירש-Gal Hirsch (@galhirsch2015) May 6, 2025

وقال ترامب في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن 24 أسيرا كانوا أحياء قبل أسبوع لكن العدد الآن أصبح 21.

وأضاف دون نقل عن أي مصدر أو تقديم المزيد من التفاصيل “أقول 21 لأن بحلول اليوم أصبحوا 21. توفي 3”.

ودفع تصريح ترامب مجموعة تمثل عائلات الأسرى إلى أن تطلب من الحكومة الإسرائيلية إبلاغها بأي معلومات جديدة على الفور.

وقال متحدث باسم المجموعة إنها تدعو مجددا “رئيس الوزراء إلى وقف الحرب لحين عودة آخر المخطوفين. هذه هي المهمة القومية الأكثر إلحاحا وأهمية”.

وبحسب آخر إحصائية نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنّه من أصل 251 شخصا أسرتهم حركة حماس خلال طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك 58 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بينهم 34 فارقوا الحياة.