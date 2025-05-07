بعد 6 سنوات.. محكمة أمريكية تصدر قرارا ضد “بيغاسوس” في قضية اختراق “واتساب”

قضت محكمة أمريكية، أمس الثلاثاء، بتغريم شركة (إن إس أو) الإسرائيلية، المنتجة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس.

وقضت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا بأن تدفع شركة (إن إس أو) الإسرائيلية تعويضات إجمالية بقيمة 168 مليون دولار لصالح تطبيق “واتساب”، التابع لشركة “ميتا”، بعد إدانتها باختراق بنيتها التحتية واستخدام برامج تجسس ضد مستخدمين، بينهم صحفيون ونشطاء ومعارضون، حول العالم.

قضية استمرت 6 سنوات

الحكم، الذي جاء بعد معركة قضائية استمرت 6 سنوات، يتضمن 447,719 دولارًا كتعويضات مباشرة، و167,254,000 دولارًا كتعويضات عقابية.

وأصدرت محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، حكمًا مبدئيًا يقضي بانتهاك شركة (إن إس أو) لقوانين مكافحة القرصنة الفدرالية وقوانين الولاية، إضافة إلى خرق شروط خدمة “واتساب”.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في يناير 2023، التماسا من شركة (إن إس أو)، وأعادت القضية إلى المحكمة الفدرالية التي أصدرت الحكم النهائي.

“بيغاسوس”

ويعد (بيغاسوس) من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الهواتف الذكية، ويتيح البرنامج اختراق الهواتف والحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل “الميكروفونات” و”الكاميرات” على نحو غير ملحوظ.

وكثيرًا ما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط، وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه البرمجية ربما استخدمت في قرصنة حوالي 50 ألف هاتف نقال في العالم.