ترامب: إعلان جديد بشأن غزة خلال 24 ساعة (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن إدارته بصدد الإعلان عن مقترح جديد خلال الساعات المقبلة “يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى”، في أحدث تحرّك دبلوماسي محتمل لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة، وستعرفون على الأرجح المزيد من التفاصيل خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة”، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن الجهات الضالعة في المقترح أو مضمونه الكامل.

وفي سياق آخر، علّق ترامب على العمليات الأمريكية ضد جماعة (أنصار الله) في اليمن، معتبرًا أن بلاده “وجّهت ضربات قاسية”، لكنه أقر بأن “الجماعة كانت لديها قدرة كبيرة على تحمّل العقاب وأظهرت شجاعة كبيرة”، مضيفًا “حققنا نتائج جيدة معهم بعد أن تعرّضوا لضربات عنيفة”.

وعند سؤاله بشأن تقارير تحدّثت عن خطط لنقل مهاجرين غير نظاميين من الولايات المتحدة إلى ليبيا، أجاب ترامب “لا أعرف ما إذا كان هذا يحدث، واسألوا وزارة الأمن الداخلي عن ذلك”، في إشارة إلى عدم تأكيد هذه الخطوة المثيرة للجدل أو نفيها.

وفي ملف آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تخصيب إيران لمواد نووية، موضحًا أن الملف لا يزال قيد الدراسة والمراقبة.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أشار ترامب إلى انخفاض معدل الجرائم في العاصمة واشنطن بنسبة 25%، واصفًا ذلك بأنه “إنجاز أمني يعكس جهود الإدارة في تعزيز الأمن الداخلي”.