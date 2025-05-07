تقارير: إصابة إسرائيليين بإطلاق نار شمالي الضفة وعملية دهس في جنوبها (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن 5 إسرائيليين أصيبوا في عملتي إطلاق نار في شمالي الضفة الغربية المحتلة وعملية دهس في جنوبها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير عن عملية إطلاق نار قرب حاجز الريحان شمالي الضفة، مضيفًا أن تفاصيل الهجوم قيد الفحص.

من جهتها، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة الهجوم.

بدورها أفادت “القناة 14” بإصابة شخصين بجروح متوسطة وخطيرة، مشيرة إلى أن الجيش قدم الإسعاف إلى المصابين قبل أن يتم إجلاؤهما باستخدام مروحية عسكرية.

وقالت القناة 14 إنه تتم مطاردة منفذي الهجوم.

وفي جنوبي الضفة المحتلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوة تابعة له تعرضت لمحاولة دهس قرب جبل الخليل.

وذكر الجيش أن منفذ العملية ترجّل من مركبته، وحاول طعن أحد الجنود قبل أن يتم تحييده.

بدورها، قالت “القناة 12” الإسرائيلية إن شخصًا أصيب في الهجوم، قيما تم تصفية المنفذ.