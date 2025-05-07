فقدت والدها وبيتها.. طالبة سودانية تتحدى قسوة النزوح وتتفوق في الدراسة (فيديو)

رغم معاناة النزوح والظروف القاسية، حققت الطالبة السودانية إسراء عبد الله، نجاحًا لافتًا بتفوقها في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بعد أن أحرزت نسبة 95%، بالرغم من نزوحها وإقامتها في إحدى مدارس الطوارئ بولاية القضارف شرقي السودان.

وقالت إسراء، لـلجزيرة مباشر، إنها مع اندلاع الحرب في السودان، كانت تؤدي امتحانًا شهريًا داخل مدرستها في ولاية أم درمان، ولكن مع اقتراب الاشتباكات من محيط المدرسة، أُخرج جميع الطلاب من المدرسة.

وأضافت: “كان الوضع سيئًا جدًا، وإطلاق النار كان في الخرطوم، ووصل إلى أم درمان، ولم نكن نخرج من المنزل خوفًا من قوات الدعم السريع، ثم اضطررنا للنزوح إلى ولاية القضارف بسبب انعدام الغذاء وسقوط القذائف أمام منازلنا”.

شعور لا يوصف

واستقرت إسراء مع أسرتها في منطقة “الصبّاغ” التابعة لولاية القضارف، حيث واجهت ظروفًا معيشية بالغة الصعوبة فضلًا عن وفاة والدها>

وقالت: “كنت أذاكر على ضوء يعمل بالطاقة الشمسية، أشحنه نهارًا وأستخدمه ليلًا، في منطقة تفتقر إلى الكهرباء والمياه وحتى الطعام كان يتوفّر بصعوبة”.

ورغم هذه الظروف، لم تفقد إسراء الأمل أو العزيمة، مؤكدة: “كنت واثقة من أن الامتحانات ستُعقد يومًا ما، لذلك واصلت الاستعداد ولم أتوقف عن المذاكرة”.

وتابعت: “كنت أتوقع أن يُذكر اسمي ضمن الأوائل بالسودان، وقد تحقق ذلك والحمد لله.. كان شعورًا لا يوصف”.

وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية، أعلنت في الأول من مايو/أيار 2025، نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2023 (التي تأجلت بسبب الحرب)، وتقدّم للامتحانات 222 ألفا و535 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 69%.