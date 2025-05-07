قطر ومصر تؤكدان استمرار جهودهما في ملف الوساطة بغزة

أكدت قطر ومصر، اليوم الأربعاء، أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

وأضافت الدولتان في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن جهودهما تهدف كذلك إلى تخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى التهدئة الشاملة.

وشدد البلدان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

وأكدت قطر ومصر أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجددان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم.

كما أكدت الدولتان في البيان المشترك أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية بشأن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/4TVi0ObOVw — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 7, 2025

تصريحات تحريضية

يأتي البيان المصري القطري بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم فيها قطر عبر منشور من خلال حساب رئاسة الوزراء على منصة إكس قائلا: “حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج”، على حد زعمه.

وردت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر مع مصر والولايات المتحدة واضحة للجميع، ومنصبة أساسا على إنهاء هذه الحرب الكارثية في القطاع، ورسم مسار للسلام.

ورفض الأنصاري التصريحات الإسرائيلية التي تشكك في دور قطر بالوساطة قائلا: “نزاهة قطر مشهود بها دوليا، وليس من طرف واحد أو طرفين”.

وأضاف: لن تردعنا التصريحات الإسرائيلية، ولن تردعنا محاولات تشويه الوسطاء سواء في قطر أو في مصر. وعلى العكس تماما، جهودنا مستمرة على الرغم من صعوبة الموقف، وعلى الرغم من الوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة.