500 مليون دولار خسائر القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية

بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي نحو 500 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي العنيف، مساء أمس الثلاثاء، على العاصمة اليمنية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، مدير المطار خالد الشايف لقناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية.

وقال الشايف إن “الخسائر الأولية للعدوان الصهيوني على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار”، مضيفا أن “العدو دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سوي (دُمر) بالكامل”.

وأضاف قائلا “إن العدو استهدف المطار بنوعين من الصواريخ نوع ذات تدمير شديد مستهدفا المدرج بأربعة صواريخ، و أسفر العدوان الصهيوني عن تدمير 6 طائرات، وخسرت الخطوط اليمنية 3 طائرات ولم يبق لها إلا طائرة واحدة كانت في سلطنة عمان“.

تعليق الرحلات الجوية

وأكد مدير عام مطار صنعاء على “وجود بدائل لإعادة تشغيل المطار بشكل مؤقت ونحتاج إلى وقت طويل لتأهيله”.

وقال الشايف إن “ذرائع العدو لاستهداف المطار لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل لاستخدامه لأغراض غير إنسانية”.

وأعلن مدير عام مطار صنعاء عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر عقب الهجوم الإسرائيلي.

وأسفرت غارات أمريكية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، على مواقع حيوية في اليمن عن سقوط 7 قتلى و74 مصاباً بحسب ما أعلنته جماعة أنصار الله.

وأشارت الجماعة إلى أن الهجمات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومرافق صناعية في صنعاء وعمران، إضافة إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.