“أبواب الجحيم”.. القسام تعلن قتل وإصابة 19 جنديا للاحتلال في رفح (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قتل وإصابة 19 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة في عمليتين منفصلتين.

وقالت القسام في بيان على “تلغرام”، اليوم الخميس، إن مقاتليها استهدفوا “قوة هندسية صهيونية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع”.

وأضاف البيان أن الاستهداف أدى لحدوث “انفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح”، مشيرا إلى رصد هبوط مروحيات تابعة للاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى.

وأظهر مقطع مصور نقل جنود جرحى لمستشفى “سوروكا” في إسرائيل.

كما أظهرت مقاطع مصورة أخرى مروحيات تابعة لجيش الاحتلال تتجه من مدينة رفح على طول الطريق الساحلي البحري، تجاه شمال القطاع.

وفي بيان منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف قوة أخرى ضمن سلسة عمليات “أبواب الجحيم”.

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها تمكنوا “من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 7 صهاينة بعبوة شديدة الانفجار في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وأضاف البيان أن مقاتليها رصدوا “تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود العدو وآلياته في منطقة التوغل بحي الجنينة شرق مدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.