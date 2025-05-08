اشتباكات عنيفة شرق رفح ومروحيات الاحتلال تنقل مصابين (فيديو)

شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة تصعيدا عسكريا، اليوم الخميس، حيث أفادت مصادر لـ”الجزيرة مباشر” بأن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي انطلقت من رفح باتجاه الشمال، يُرجح أنها كانت تنقل مصابين في صفوف جنود الاحتلال بعد مواجهات عنيفة شرق المدينة.

وأظهر مقطع مصور طائرتين مروحيتين تغادران أجواء رفح عقب اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما تم رصد طائرتين أخريين بعد وقت قصير، أطلقت إحداهما صاروخًا من شمال خان يونس باتجاه شمال شرق رفح.

من جانبها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، عن اشتباكات من مسافة صفر بين عناصرها وقوات الاحتلال المتوغلة في حي الجنينة شرق رفح، مؤكدة تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية.

وتحدثت منصات إسرائيلية غير رسمية عن انهيار مبنى خلال المواجهات، وسط أنباء عن وجود عدد من المصابين الإسرائيليين، واحتمال وجود قتلى، في ظل تعتيم رسمي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في قطاع غزة، في الوقت الذي تههدت فيه المقاومة بتحويل رفح إلى “مقبرة للغزاة”.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن حصيلة العملية أو أسباب التحركات الجوية الكثيفة في المنطقة.