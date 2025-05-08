الدخان الأسود يتصاعد مجددا من الفاتيكان دون التوصل لانتخاب بابا جديد

فشل مجمع الكرادلة المغلق في الفاتيكان، لليوم الثاني على التوالي، في انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، بعد أن تصاعد الدخان الأسود مجددًا من مدخنة كنيسة سيستينا، في إشارة رمزية لعدم التوافق بين الكرادلة على مرشح يخلف البابا الراحل.

ولاحظ آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس تصاعد الدخان عند الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت روما، ما شكل خيبة أمل جديدة لهم، بعدما كانوا يترقبون دخانًا أبيض يشير إلى انتخاب بابا جديد.

ويتواصل المجمع الذي انطلق، الأربعاء في أجواء من السرية الصارمة، حيث يجتمع 133 كاردينالاً من أنحاء العالم داخل الكنيسة لإجراء سلسلة من جولات التصويت المغلقة، بواقع جولتين في الصباح وأخريين في فترة ما بعد الظهر.

وكانت جولة التصويت الأولى التي جرت، عصر الأربعاء، قد انتهت أيضًا دون انتخاب حبر أعظم، وهو أمر متوقع في العادة إذ تُستخدم الجولات الأولى لجسّ نبض مواقف الكرادلة قبل بدء التفاوض الفعلي بين التوجهات المختلفة داخل المجمع.

الدخان الأبيض

ويشترط انتخاب البابا حصول أحد المرشحين على غالبية الثلثين من الأصوات، أي 89 صوتًا من أصل 133، ليتم الإعلان عن النتيجة بدخان أبيض يُطلق من المدخنة. أما في حال عدم تحقق ذلك، فيصعد دخان أسود كما حصل اليوم.

وتسود أجواء من الترقب أروقة الفاتيكان، حيث ينتظر الكاثوليك في العالم نتائج هذا المجمع المصيري، الذي ينعقد وسط تركيبة كنسية متنوعة وغير مسبوقة من حيث عدد الكرادلة وتنوع بلدانهم.

ويُسجّل هذا المجمع حضورًا قياسيًا لكرادلة من 70 دولة، بينها 15 بلداً تمثل للمرة الأولى، كهايتي والرأس الأخضر.

وفيما تتداول الصحف الإيطالية أسماء بارزة كمرشحين محتملين، مثل الكاردينال الإيطالي بييترو بارولين والفرنسي جان مارك أفيلين والمالطي ماريو غريش، لا تزال التحالفات والتفاهمات غير واضحة، مما يعزز احتمال استمرار جلسات التصويت لأيام إضافية.

ولا تزال الأنظار موجهة نحو المدخنة الصغيرة على سطح كنيسة سيستينا، بانتظار لحظة يتصاعد فيها الدخان الأبيض، معلنًا للعالم انتخاب خليفة جديد لبطرس.