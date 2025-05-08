السودان: ندعو لملاحقة “الخبراء الأجانب” المشاركين للدعم السريع في تشغيل المسيرات

قال خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الخميس، إن حكومة السودان تثمن بيانات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تناولت “الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الدعم السريع” ضد المدنيين والبنية التحتية في البلاد.

وأكد الإعيسر أن بيان الولايات المتحدة ” تحدث بوضوح عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا وعملياتها التي استهدفت الأبرياء” واصفاً تلك العمليات بأنها “مدعومة من جهات دولية”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة السودانية: “نجدد دعوتنا إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، ونطالب بتصنيف الجهات الدولية التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي كدول راعية للإرهاب”.

كما دعا إلى ” ملاحقة الخبراء الأجانب المشاركين مع الدعم السريع في تشغيل أنظمة الطائرات المسيّرة، ومحاسبة الدول التي تدعمها وفقاً للقوانين الدولية”.

ومنذ الأحد، تتعرض مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة شرقي البلاد، إلى هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية ومدنية، اندلعت على أثرها حرائق بمستودعات نفط ومحطة كهرباء بالمدينة.

وفي ختام البيان، أعرب الوزير السوداني عن تقدير الحكومة السودانية للبيانات الصادرة عن أشقائها في دول الجوار، والأصدقاء في الإقليم والعالم، مشيراً إلى أن السودان مستمر في الدفاع عن مصالحه وسيادته في ظل التحديات التي تواجهه، على حد قوله.

ومنذ إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وفي الفترة الأخيرة، استعاد الجيش السوداني معظم المناطق التي استولت عليها “قوات الدعم السريع“، وبينها غالبية العاصمة الخرطوم بما فيها القصر الرئاسي.