العداءة البريطانية آني هيرش: زرت الضفة قبل أعوام وهذا ما رأيته (فيديو)

في مشهد إنساني استوقف المتابعين خلال ماراثون مانشستر 2025، ركضت العدّاءة البريطانية المسنّة آني هيرش بينما كانت ترفع علم فلسطين، في لفتة رمزية للتضامن مع الفلسطينيين.

آني، التي اقتربت من السبعين من عمرها، لم تشارك في الماراثون بحثًا عن إنجاز رياضي كما تقول، بل كموقف إنساني، اختارت من خلاله إيصال رسالة صمود ومؤازرة إلى أهالي قطاع غزة.

“الرعب المروع للاحتلال”

وقالت آني للجزيرة مباشر، إنها بدأت تتعلم المزيد عن تاريخ فلسطين في 2007، ثم زارت الضفة الغربية المحتلة عام 2019 وهناك تفتحت عيناها على “الرعب المروع للاحتلال”.

وأضافت آني للجزيرة مباشر أنها شاهدت خلال الزيارة كيف يفصل جدار الفصل العنصري الناس عن أراضيهم الزراعية وأُسرهم.

“أرفض الصمت”

وفي 2022، شاركت آني في نصف ماراثون فلسطين في بيت لحم، حيث قطعت 5 كيلو مترات، وزارت مدنًا عدة ومؤسسات حقوقية وثقافية، وكانت تخطط للعودة في عام 2023، لكن سقوطها أثناء التدريب وكسر ركبتها اليمنى حال دون ذلك.

ومع إلغاء “ماراثون فلسطين”، فكرت آني في أن تجلب فلسطين إلى مانشستر، وشاركت في الماراثون في مانشستر.

وعن سبب رفعها لعلم فلسطين، قالت “بالنسبة لي، حمل العلم كان وسيلة لأقول: أنا هنا، وأنا أرى، وأنا أرفض الصمت”.