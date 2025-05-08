بورتسودان.. انفجارات تهز حي المطار ومسيّرات تحلق في سماء المدينة (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، عددًا من المواقع في حي المطار جنوبي مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وأضافت المصادر أن انفجارات قوية سمعت مع أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تدوي بكثافة بالتزامن مع تحليق المسيّرات في أرجاء واسعة من المدينة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” تحليق المسيّرات في سماء مدينة بورتسودان وارتفاع أصوات المضادات الأرضية وهي تحاول التصدي لها.

والثلاثاء، استهدفت مسيّرات الدعم السريع منشآت حيوية ومرافق استراتيجية في المدينة الواقعة في ولاية البحر الأحمر، وسُمع دوي انفجار وتصاعد أعمدة الدخان داخل مطار بورتسودان الدولي، وكذلك في الميناء الجنوبي ومحطة كهرباء، بالإضافة إلى وقوع أضرار بفندق مارينا قرب المقر الرئاسي المؤقّت.

وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في كلمة متلفزة ألقاها، الثلاثاء، من أمام ميناء بورتسودان، بمواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستعمل على ردع العدوان ودحر “المتمردين”، وكل من يساندهم.

وصباح الاثنين، استهدفت مسيّرة للدعم السريع مستودعًا للوقود في بورتسودان، وأدان وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، ما وصفها بـ”العمليات الإرهابية” التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية جنوبي المدينة.

والأحد، أعلن الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع نفّذت هجومًا بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان.

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر بتوقف حركة الطيران المدني في المطار لساعات عدة، وزار البرهان، المطار بعد ساعات من استهدافه.

وأكد خالد الأعيسر -وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة- للجزيرة مباشر أن الخرطوم سترد الصاع صاعين على استهداف قوات الدعم السريع مطار بورتسودان.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هجمات قوات الدعم السريع إلى بورتسودان -المكان الأكثر أمانًا في البلاد-، ويمثّل هجوم الطائرات المسيّرة عليها تحولًا كبيرًا في الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش والدعم السريع.