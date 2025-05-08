بمشاركة 522 دار نشر من 43 دولة.. افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب

افتتح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ34 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، تحت شعار “من النقش إلى الكتابة”.

يقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى الـ17 من مايو/أيار الجاري، بمشاركة 522 دار نشر من 43 دولة، تمثل طيفًا واسعًا من الإنتاج الفكري والثقافي على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وخلال جولة الافتتاح، زار رئيس الوزراء عددا من أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الإصدارات المعروضة، والمخطوطات النادرة التي تبرز غنى الحركة الثقافية في قطر والعالم العربي، إلى جانب جهود وزارة الثقافة والمؤسسات الحكومية في دعم صناعة النشر والمعرفة.

فلسطين ضيف شرف

وجرى اختيار دولة فلسطين لتكون ضيف شرف الدورة الحالية، إذ تشارك بجناح خاص يعكس أصالة التراث الثقافي الفلسطيني، ويضم برنامجا ثقافيا متنوعا يسلّط الضوء على الإنتاج الأدبي والفكري الفلسطيني، ويتضمن عروضا فنية وشعبية تعبر عن الهوية الوطنية والتمسك بالحقوق التاريخية.