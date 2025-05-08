بعد تصاعد الدخان الأبيض.. انتخاب بابا جديد للفاتيكان (فيديو)

انتخب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست حبرا أعظم للفاتيكان، اليوم الخميس، خلفا للبابا الراحل فرانسيس.

وأعلن الفاتيكان أن البابا الجديد سيحمل اسم “ليو الرابع عسر”.

وفي وقت سابق تصاعد الدخان الأبيض من كنيسة “سيستين” في الفاتيكان، في إشارة إلى انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية.

وجرت صباح اليوم الخميس، جلسة تصويت شملت دورتين انتخابيتين من قبل المجمع الانتخابي للكرادلة ممن لا تزيد أعمارهم عن 80 عاما والذين يبلغ عددهم 133 كاردينالا.

وتصاعدت صيحات الفرح من آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس بعد تصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن شخصية البابا الجديد مع خروجه إلى الجماهير المحتشدة في الساحة بعد فترة وجيزة من انتخابه.

وبدأ الكرادلة عملية التصويت التي اتسمت بالسرية الشديدة أمس الأربعاء في عزلة تامة لاختيار خليفة للبابا الراحل فرنسيس.

ويتم حرق أوراق الاقتراع وخلطها بمواد كيميائية لإظهار سير العملية، إذ يشير اللون الأسود إلى عدم اختيار بابا بعد، واللون الأبيض يُعلن عن اختيار بابا جديد. ولم يُنتخب أي بابا في العصر الحديث من المحاولة الأولى.

وانتُخب البابا الراحل فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية، مساء اليوم الثاني من آخر اجتماع سري عقد عام 2013، مثلما حدث أيضا مع سلفه بنديكت السادس عشر عام 2005.