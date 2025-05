تطور لافت.. سلطات رومانيا تستجيب لشكوى “مؤسسة هند رجب” ضد جندي إسرائيلي

قالت مؤسسة “هند رجب” إن المدعي العام في رومانيا أحال الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة ضد جندي إسرائيلي إلى مكتب المدعي العام العسكري التابع لمحكمة الاستئناف العسكرية، وذلك في تطور مهم يمثّل خطوة نحو المساءلة بموجب الولاية القضائية العالمية.

وذكرت المؤسسة في بيان، يوم الأربعاء، أنها رفعت شكوى بارتكاب جرائم حرب ضد الجندي الإسرائيلي أوريل بنيعيش، من الكتيبة 432 من لواء جفعاتي.

وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تتهم الجندي الإسرائيلي بالتورط في التدمير المتعمد لممتلكات مدنية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك هدم منازل في مخيم النصيرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وذكرت أن الشكوى تستند إلى مواد موثقة مفتوحة المصدر، تتضمن مقاطع “فيديو” وصورًا نشرها المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر مشاركته بشكل مباشر في تدمير البنية التحتية المدنية وتأييده لذلك.

ورحبت مؤسسة هند رجب بقرار السلطات الرومانية، ودعتها إلى اتخاذ تدابير أخرى، بما في ذلك وضع المشتبه به على قائمة ترقب المسافرين، ومصادرة الأدلة الرقمية، وفتح تحقيق رسمي في الشكوى.

🚨🚨 Important development 📢

Romania has referred a war crimes complaint by the #HindRajabFoundation

against Israeli soldier Orel Benyaish to its military prosecutor. A step forward for accountability under universal jurisdiction.

More info ⬇️https://t.co/QRh0vfnFKw pic.twitter.com/7vPzha5YU5

— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) May 7, 2025