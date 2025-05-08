سوريا: منحة مالية قطرية لتغطية جزء من أجور ورواتب العاملين

أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، عن تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية.

وبحسب تصريحات الوزير لوكالة الأنباء السورية، ستغطي المنحة رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.

وزير المالية: المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 7, 2025

وأضاف وزير المالية أن المنحة ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أشاد بسرعة استجابة وزارة الخزانة الأمريكية لاستثناء هذه المنحة من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يسمح بإيصال الدعم دون عوائق قانونية.

وقال “تم استثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، وبهذا المقام اشكر وزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل ان تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة ونحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات”.

وتابع “ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية”.