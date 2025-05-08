غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان (فيديو)

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في محافظة النبطية جنوبي لبنان، في واحدة من أشد الهجمات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر أمنية لبنانية.

ووفق الوكالة الرسمية، بدأ العدوان عند الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين الأودية والمرتفعات والأحراج الواقعة بين بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان، مما أدى إلى انفجارات ضخمة دوّى صداها في مختلف أرجاء الجنوب اللبناني.

وأفاد مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” بأن عدد الضربات بلغ 14، ووصفت بأنها “واحدة من أعنف عمليات القصف” منذ بدء سريان الهدنة، مشيرين إلى أن المناطق المستهدفة تشمل مواقع جبلية وحرجية بعيدة نسبيًا عن الأحياء السكنية.

وأظهرت مقاطع مصورة، أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من التلال المستهدفة، فيما هرعت عشرات سيارات الإسعاف إلى محيط المناطق المنكوبة.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “قصفنا بنية تحتية يستخدمها حزب الله جنوبي لبنان“.

غارات عنيفة من طيران الاحتلال على عدة مواقع في قضاء النبطية جنوب لبنان. pic.twitter.com/0rpyeWilVw — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) May 8, 2025

وضع حد للانتهاكات

تأتي الهجمات الإسرائيلية غداة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس) خالد الأحمد، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة صيدا.

وأدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال زيارة إلى محافظة بعلبك، الغارات الإسرائيلية، داعيا إلى “وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن”، مشددا على أن الحكومة “لم توفر أي جهد دبلوماسي” لوقف الخروقات وضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

ووفق إحصاءات رسمية فقد ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2775 خرقا لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، أسفرت عن مقتل 199 شخصا وجرح 491 آخرين، فيما لا تزال تحتل 5 تلال رئيسية في الجنوب.