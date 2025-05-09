أكثر من 10 شهداء في غزة خلال ساعات والاحتلال يفتح نيرانه على الصيادين (شاهد)

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة إلى 13 شهيدا، نتيجة سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق مختلفة من القطاع، شملت قصفًا جويًا وبريًا، إلى جانب إطلاق نار مباشر استهدف صيادين في عرض البحر.

ووفق مراسل الجزيرة مباشر، فإن الشهداء توزعوا بين من ارتقوا فور الاستهداف، وآخرين استُشهدوا متأثرين بجراحهم، إضافة إلى شهيد تم انتشال جثمانه من تحت الأنقاض.

وجاءت تفاصيل الحالات كالتالي:

3 شهداء من عائلة واحدة: وهم رشاد أبو حية وزوجته صفاء ورضيعهما عمرو، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حمدان في مخيم النصيرات وسط القطاع.

3 شهداء: ثلاثة شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في محيط الجامعة الإسلامية شرق مدينة خان يونس.

جاسر شامية: استُشهد بقصف نفذته طائرة مسيّرة استهدفت شقة سكنية في عمارة المتميزون قرب مسجد فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة، وأسفر عن إصابات أخرى.

أحمد علي عثمان مقداد: صياد استُشهد برصاص زوارق الاحتلال الحربية في بحر شمال غزة، بينما أُصيب شقيقه محمد بجراح خطرة.

أمل حسين النجار (45 عامًا): استُشهدت متأثرة بجروح أصيبت بها قبل أسبوع في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع.

أحمد السيد سلوت: استُشهد متأثرًا بجراحه الخطرة التي أُصيب بها قبل 3 أشهر في قصف إسرائيلي استهدف منزله في دير البلح وسط القطاع.

محمد جمال الهور: استُشهد متأثرًا بجروح أُصيب بها قبل أيام في قصف استهدف مخيم النصيرات.

فلسطيني لم يُكشف عن هويته: استُشهد متأثرًا بإصابته جرّاء قصف استهدف تجمعًا للأهالي مساء أمس في محيط فندق الأمل غربي مدينة غزة.

شهيد مجهول الهوية: تم انتشال جثمانه من شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتزامنًا مع هذه الاعتداءات، واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، في تصعيد ميداني مستمر يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 52 ألفا و760 شهيدا، والإصابات 119 ألفا و264 مصابا، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار الماضي عدوانه على غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الأول الماضي، معمقا المأساة الإنسانية غير مسبوقة التي يواجهها سكان القطاع.