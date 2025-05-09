إطلاق نار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع حادثين وصفتهما بأنهما “استثنائيان” استهدفا ممثليات إسرائيلية في الخارج، الجمعة، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية “قبل ساعات، رُصد إطلاق نار على مبنى مجاور للقنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية، واعتقلت قوات الأمن المحلية مطلق النار”.

وأكدت الوزارة “عدم وقوع إصابات أو أي أضرار في مبنى القنصلية نتيجة الحادث”.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من السلطات التركية بشأن الواقعة ودوافع المهاجم أو هويته.

ويتظاهر آلاف الأتراك بشكل متواصل في احتجاجات حاشدة تتجه صوب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي حادث منفصل، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى “التعامل مع ظرف مشبوه وصل إلى السفارة الإسرائيلية في فرنسا“، من دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات أو أضرار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن “سلسلة العمليات ومحاولات الاعتداء على الممثليات الإسرائيلية في العالم تُثبت أن الإرهاب يحاول استهدافنا في كل مكان”.